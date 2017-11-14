Княжицкий обрадовал позитивным прогнозом относительно выходного 25 декабря

В интервью журналистам «Обозревателя» народный депутат Украины Николай Княжицкий, возглавляющий парламентский комитет по вопросам культуры и духовности, выразил надежду, что уже в нынешнем году 25 декабря в Украине может стать выходным днем, передает replyua.net. Так, в ответ на вопрос, поддержит ли большинство народных депутатов Украины законопроект, которым 25 декабря будет определен выходным днем, парламентарий заверил: «Я надеюсь, что это решение будет принято».
Княжицкий также сказал: «Это никак образом не отменяет выходной день 7 января, однако предоставляет возможность празднования Рождества Христова более 30% украинских общин. Хочу отметить, что большая часть православных церквей мира празднуют Рождество как раз в этот день – всего три поместных церкви празднуют 7 января».
Депутату задали вопрос, каким образом еще один выходной отобразится на украинском бюджете. В ответ на это Николай Княжицкий отметил, что значительного влияния ожидать не следует. К примеру, можно сделать рабочим днем 2 мая. «Дай Бог, чтобы за это постановление проголосовали. Если проголосуют, то выходной будет уже в этом году», - пояснил нардеп.