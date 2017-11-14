Синоптики спрогнозировали существенное похолодание в Украине

В Украину надвигается антициклон из центральноевропейских стран, в связи с чем синоптики уже успели спрогнозировать похолодание во всех регионах страны, передает replyua.net со ссылкой на информацию «Укргидрометцентра». Отмечается, что при этом обойдется без осадков, только в восточных регионах Украины пройдет небольшой дождь. Более того, на западе и севере, а также Херсонской, Донецкой и Запорожской областях будет туман. Ветер будет северного направления, а местами — западный, 3-8 метров в секунду.
Согласно предположению метеорологов, в ночное время температура будет от 3 градусов мороза до 2 тепла, днем будет несколько теплее — от 2 до 7 градусов тепла. В южной части страны и в Закарпатской области ожидается от 8 до 11 градусов тепла. Существенных осадков не ожидается и в Киеве. В утренние часы не исключается негустой туман, ветер будет северным, с переходом на западный, 3-8 метров в секунду. Ночью температура будет около 0 градусов, днем поднимется до 3-5 градусов тепла.
Как известно, в минувшее воскресение, 12 ноября, в ряде украинских городов выпал первый снег.