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Страшное ДТП в Харькове: для Зайцевой потребовали пожизненного заключения

Страшное ДТП в Харькове: для Зайцевой потребовали пожизненного заключения
Мать Жанны Власенко, беременной женщины, которая пострадала в дорожно-транспортном происшествии в Харькове, требует, чтобы подсудимую Алену Зайцеву приговорили к пожизненному заключению, передает replyua.net. В настоящее время известно, что состояние здоровья пострадавшей начало улучшаться, она уже самостоятельно пытается сидеть и говорит. Врачи надеются, что в скором времени Жанне удастся расширить двигательный режим и перевести в вертикальное положение. По словам мамы девушки Раисы Бормот, с ребенком все хорошо.

Также Бормот сообщила, что во время пребывания ее в реанимации никто из родственников с подозреваемой Зайцевой не выходил на связь. «Мне неизвестно о втором участнике ДТП, считаю, что виновата Зайцева. Это она летела на красный свет. Наказание одно: хочу для нее пожизненное заключение», — сказала она.

Напомним, что в Харькове 18 октября внедорожник Lexus влетел в толпу, стоящую на светофоре. Водителем авто была студентка ХНУ имени Каразина Алена Зайцева, являющаяся приемной дочерью харьковского бизнесмена Василия Зайцева. Вторым участником аварии за рулем Volkswagen Touareg стал бизнесмен Геннадий Дронов.
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