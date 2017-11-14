Рева пообещал повышение пенсий гражданам Украины с большим трудовым стажем

Украинское правительство намерено рассмотреть механизмы повышения размера пенсий тем украинских граждан, у которых есть большой трудовой стаж, однако которые в связи с низкими зарплатами получают мизерные пенсии. Как передает replyua.net, соответствующее заявление распространили в пресс-службе Министерства социальной политики Украины.
«В настоящее время рассматриваются различные механизмы для увеличения уровня пенсионного обеспечения тех граждан, которые имеют значительный страховой стаж, однако которые в связи с низкими зарплатами получают мизерные пенсии», – цитирует пресс-служба ведомства заявление главы министерства Андрея Ревы.
К указанной категории в министерстве относят бывших сотрудников колхозов, санитаров и фельдшеров, а также иных лиц, проработавших 30 лет и более. «Мы непременно обеспечим их право на достойную пенсию, и сейчас осуществляется активная работа в этом направлении», – заверил Рева. Ранее стало известно, что число украинских граждан, которые получают минимальный размер пенсии, составляет 20 процентов.