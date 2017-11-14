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Лидер группы ONUKA: я не против выступать с россиянами на одной сцене, но я против, чтобы быть частью новой музыки России

Лидер группы ONUKA: я не против выступать с россиянами на одной сцене, но я против, чтобы быть частью новой музыки России
Как сообщал replyua.net, украинская группа ONUKA отказалась выступать в Праге на одной сцене с российскими музыкантами, а также добилась того, чтобы имена российских исполнителей организаторы концерта убрали из афиш выступления ONUKA. В эфире одной из радиостанций лидер группы Наталия Жижченко рассказала о своем мнении относительно совместных концертов с россиянами.

Певица отметила, что она не отказывается выступать с российскими группами на одной сцене, потому что есть очень много русских, которые поддерживают Украину в ее борьбе против российской агрессии. «У меня есть много друзей, потому что все же я музыкант, который общался долгое время со многими музыкантами на пространстве бывших стран СНГ. Очень многие за нас переживают. И, мне кажется, это неправильно отказывать всем россиянам, так как очень многие на нашей стороне, нас поддерживают», – объяснила Наталия Жижченко.

В то же время певица подчеркнула, что она ни в коем случае не считает, что это допустимо быть ей частью новой музыки России. Поэтому именно это возмутило ее и ее команду музыкантов. Именно поэтому была такая возмутительная ситуация и пришлось договариваться с организаторами и волонтерами, дипломатами, чтобы внести ясность и провести свое выступление в Праге без российских музыкантов.
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