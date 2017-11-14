Дипломат о Польше: «Необходимо сделать шаг назад и услышать друг друга»

В интервью журналистам TVN24 украинский посол в Польше Андрей Дещица заявил, что Киев заинтересован в диалоге с Варшавой и заинтересован в стратегическом равноправном партнерстве, передает replyua.net со ссылкой на «Европейскую правду». «Наша цель – равноправное партнерство, и в случае возникновения спорных вопросов, можно и нужно их решать в ходе переговорного процесса, на разных встречах», - сказал Дещица, признав, что атмосфера этих разговоров его никогда не устраивала.
«Но дипломатия создана не только для совместных походов на приемы, а для того, чтобы сесть за стол и начать разговор … Мы хотим, чтобы эти переговоры имели продолжение, так как мы хотим мира и сотрудничества с Польшей», – отметил Дещица. Дипломат при этом добавил, что Украина выступает за лучшие отношения с Польшей и снятия напряжения в них.
«В случае наличия какого-то напряжения, нужно просто это напряжение снять, возможно, сделать шаг назад и понять друг друга. Мне бы хотелось, чтобы Украина и Польша не тратили много времени на объяснения своих позиций, а больше — для развития двухстороннего партнерства и реализации проектов, которые принесут пользу украинцам и полякам», – добавил Дещица.