Яценюк хочет стать президентом, которого выберет Рада, – политолог

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В Киеве 11 ноября прошел съезд партии «Народный фронт», который ознаменовался несколькими ключевыми заявлениями со стороны лидера политсилы Арсения Яценюка. Как отметил в эфире «Громадського радио» известный украинский политолог Евгений Магда, Арсению Яценюку трудно, потому что он в своей политической жизни практически все перепробовал. Исполняющим обязанности руководителя НБУ был, министром иностранных дел был, спикером парламента был премьер-министром был, оппозиционером был, уже полтора года он осваивает навыки отставного премьера, политика, к которому должны прислушаться. Это не так просто, как кажется.Политолог отмечает, у человека должна быть амбиция на президента, что с нынешним рейтингом Арсения Петровича выглядит как авантюра. Если он будет бороться за наращивание своего рейтинга, то он будет вынужден или «отвоевывать» электорат у кого-то другого, или сразу предложить такую программу, чтобы половина наших сограждан, которая на сегодняшний момент не определилась, за кого голосовать на президентских выборах, сказала: «Мы за Яценюка». Это пока несколько фантастический сценарий, потому Арсению Яценюку надо выдвигать идеи.Евгений Магда отмечает, что Яценюк выдвинул достаточно интересную идею, не новую, идею конституционных изменений, чтобы наша парламентско-президентская республика стала действительно парламентско-президентской республикой. Но есть несколько нюансов. Основной нюанс заключается в том, что коэффициент полезного действия Верховной Рады накануне президентских выборов будет низким, это в течение года. А здесь нужны конституционные изменения. Сначала надо 150 депутатских голосов, чтобы внести законопроект. Это первый шаг. Затем 226 отправляют в Конституционный суд. Если он говорит «да», нужно 300 голосов. То есть это не такой простой алгоритм в украинских условиях, как кажется на первый взгляд.