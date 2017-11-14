Дещица сделал заявление по отношениям между Украиной и Польшей

В это же время он подчеркнул, что не всегда испытывает радость от атмосферы после некоторых переговоров. Посол также подчеркнул: «Однако дипломатия служит не только для совместных походов на приемы, но и для того, чтобы садиться за переговорный процесс… Мы имеем желание, чтобы эти переговоры продолжались, потому что мы хотим с Польшей иметь мир и сотрудничество».
При этом украинский дипломат добавил, что Украина выступает за то, чтобы отношения с Польшей были улучшены, а всякое напряжение в них было снято. Дещица также сказал: «Если какое-то напряжение существует, то просто необходимо снять это напряжение, вероятно, нужно сделать шаг назад и понять друг друга. Мне бы очень хотелось, чтобы Польша и Украина тратили как можно меньше времени на объяснение наших позиций, а больше – на развитие партнерства между нами».