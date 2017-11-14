Шкиряк о смертельном ДТП в Киеве: виновный МВДшник задержан

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Виновник смертельного дорожно-транспортного происшествия в Киеве, сотрудник Министерства внутренних дел Владимир Найда, задержан, о чем пишет replyua.net со ссылкой на сообщение советника министра МВД в «Фейсбуке» Зоряна Шкиряка.Так, в своем сообщении он написал: «В рамках статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины был задержан виновник смертельного ДТП, произошедшего на углу Стеценко и Туполева. Он будет находиться под стражей до того времени, пока суд не назначит ему меру пресечения». При этом Зорян Шкиряк отметил: «Согласно с последней имеющейся информацией, правоохранитель, устроивший ДТП, таки сдал анализы для экспертизы на содержание алкоголя. Однако на месте инцидента он отказался проходить тест».Напомним, ранее сообщалось, что в столице Украины городе Киеве на улице Стеценко водитель «Мазды» протаранил транспортное средство Mitsubishi Colt. В в результате дорожно-транспортного происшествия пассажир последнего авто погиб. Немного позже после произошедшего начальник Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий подтвердил, что за рулем автомобиля Mazda был сотрудник Министерства внутренних дел Владимир Найда.