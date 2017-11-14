Компания «УЗ» увеличивает периодичность курсирования поездов на донецком направлении

Компания Укрзализныця утвердила график движения поездов на 2018 год, согласно которому периодичность движения поездов на маршруте Киев-Мариуполь будет увеличена. Как передает replyua.net со ссылкой на пресс-службу железнодорожной компании, периодичность пассажирских перевозок на этом направлении будет увеличена уже с 10 декабря текущего года.
Сейчас поезд №103/104 Киев-Мариуполь курсирует через день, а с декабря он начнет курсировать ежедневно. В пресс-службе отметили, что график движения пришлось изменить из-за резкого увеличения пассажиропотока. «Из Киева в 18:55, прибытие в Мариуполь в 12:20. Из Мариуполя в 13:45, в Киеве в 7:18. Поезд №103/104 будет курсировать через станцию им. Т. Шевченко (Смела), Знаменку, Днепр, Запорожье, Волноваху», - рассказал Евгений Кравцов, глава правления УЗ. В компании напомнили, что по маршруту Киев-Мариуполь курсирует еще один поезд – ежедневно на маршруте ездит поезд №84.
Напомним, что ранее Владимир Омелян, министр инфраструктуры, заявил о том, что уже в следующем году в Украине могут появиться немецкие электропоезда, которые будут курсировать на пригородных направлениях. Не исключено, что Германия предоставит Украине электрички совершенно бесплатно.