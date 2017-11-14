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Компания «УЗ» увеличивает периодичность курсирования поездов на донецком направлении

Компания «УЗ» увеличивает периодичность курсирования поездов на донецком направлении
Компания Укрзализныця утвердила график движения поездов на 2018 год, согласно которому периодичность движения поездов на маршруте Киев-Мариуполь будет увеличена. Как передает replyua.net со ссылкой на пресс-службу железнодорожной компании, периодичность пассажирских перевозок на этом направлении будет увеличена уже с 10 декабря текущего года.

Сейчас поезд №103/104 Киев-Мариуполь курсирует через день, а с декабря он начнет курсировать ежедневно. В пресс-службе отметили, что график движения пришлось изменить из-за резкого увеличения пассажиропотока. «Из Киева в 18:55, прибытие в Мариуполь в 12:20. Из Мариуполя в 13:45, в Киеве в 7:18. Поезд №103/104 будет курсировать через станцию им. Т. Шевченко (Смела), Знаменку, Днепр, Запорожье, Волноваху», - рассказал Евгений Кравцов, глава правления УЗ. В компании напомнили, что по маршруту Киев-Мариуполь курсирует еще один поезд – ежедневно на маршруте ездит поезд №84.

Напомним, что ранее Владимир Омелян, министр инфраструктуры, заявил о том, что уже в следующем году в Украине могут появиться немецкие электропоезда, которые будут курсировать на пригородных направлениях. Не исключено, что Германия предоставит Украине электрички совершенно бесплатно.
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