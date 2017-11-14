Климкин: «Для украинцев откроется почти весь Персидский залив»

Павел Климкин, глава внешнеполитического ведомства Украины, заявил о том, что МИД Украины в настоящее время работает над введением безвизового режима с Катаром и Кувейтом, а также над тем, чтобы упростить визовый режим с Саудовской Аравией.
Как сообщает replyua.net, на своей странице в Твиттере министр также сообщил о том, что уже в самое ближайшее время граждане Украины смогут без оформления виз путешествовать почти по всем государствам Персидского залива. «После ОАЭ работаем над безвизом с Кувейтом и Катаром и над упрощением визового режима с Саудовской Аравией. Скоро откроем для украинцев почти весь Залив», - написал глава МИД.
Напомним, что в начале ноября глава государства сообщил о договоренности с Саудовской Аравией об отмене визового режима с Украиной. Кроме того, Петр Порошенко анонсировал безвизовый режим с Объединенными Арабскими Эмиратами уже в декабре текущего года. Прибрежными странами Персидского залива являются Оман, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн, Кувейт, Ирак и Иран.