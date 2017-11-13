Блогер: після половини всіх випробувань, які випали Україні, якісь Німеччина чи Франція зникли б з карти світу

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За словами блогера Олександра Суркова, за останні кілька років український народ продемонстрував чудеса самоорганізації та стійкості, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис експерта, оприлюднений ним у соціальній мережі.Так, Сурков зауважує, що за останні три роки ми встигли пережити: надзвичайно тяжку державну кризу, яка проявлялась у колапсі всіх інституцій, вторгнення агресивного сусіда, внаслідок чого ми втратили півострів і один із найбільш промислово розвинених регіонів, війну, яка постійно витягує ресурси з державного бюджету, півтора мільйони біженців та дуже потужну «п’яту колону» всередині держави.При цьому нам вдалось і зупинити вторгнення, і зберегти державність, і більш-менш вирішити проблему з біженцями, і стабілізувати економічні показники, і відродити армію. Більше того, ми постійно рухаємося дорогою реформ до цивілізованого світу. Здається, що навіть після половини тих випробувань, які випали Україні, Франція чи Німеччини вже б досі перестали існувати – як ви пам’ятаєте, самі тільки біженці поставили їх на межу колапсу. Власне, Україна не словами, а реальними справами довела, що вона – країна майбутнього, достойна того, щоб зайняти чільне місце серед провідних держав світу, - наголошує блогер.