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Вот оно «Суспільне мовлення»: юный заместитетель Аласании шикировал украинцев своей зарплатой

Вот оно «Суспільне мовлення»: юный заместитетель Аласании шикировал украинцев своей зарплатой
Как передает replyua.net, сегмент пользователей Фейсбука ошеломила впечатляющая очередная премия, которую получил за октябрь 2017 года один из заместителей руководителя Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураба Аласании Николай Чернотицкий, как член правления ОАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины». Согласно обнародованному документу, он «позолотил ручку» на 172 000 800 гривен – такой бонус предусмотрели в размере трех должностных окладов.

Как пишет блогер, политик Вадим Лысый, если у нас пенсионер получает плюс минус 1500 грн, а чиновник 170000 грн – не ту страну Гондурасом назвали. Так далеко мы не уедем и рассказы о том, что мол воровать не будут – вранье. Воровали и воруют, просто узаконили себя большие зарплаты для декларации, чтоб потом не было вопросов, мол, откуда с зарплатой 3200 грн в него дом в Киеве, яхта и машина.

«Вот, прикиньте, судьба – был обычным человеком с минималкой, а тут вдруг на – такая должность и 170000 грн зарплаты, во, поперло, скажите. На самом деле, просто кумовство и подтягивание своих, а не профессионалов всегда было «бичом» и недостатком «Народного Фронта». Когда же вы научитесь мыслить не шкурно, а думать, что не все упирается «в бабло», - резюмировал Вадим Лысый.
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