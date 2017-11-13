Сийярто потребовал немедленного наказания виновных за инцидент с флагом Венгрии в Берегово

В сообщении говорится, что председатель внешнеполитического ведомства Венгрии Петр Сийярто отметил, что в европейской и хорошо функционирующей стране события подобного рода просто недопустимы. В частности глава МИД Венгрии заявил: «Преступники немедленно должны быть задержаны и в дальнейшем привлечены к судебной ответственности».
Как известно, ранее сообщалось, что активисты ВО «Свобода», 12 ноября 2017 года в городе Берегово, что в Закарпатской области, сорвали с мэрии национальный венгерский флаг и пытались его сжечь. На их пути встали сотрудники правоохранительных органов, которые заставили вернуть знамя на место. В свою очередь губернатор Закарпатской ОГА Геннадий Москаль заявлял, что политический силы, который устроили в регионе данную провокацию, не имеют никакой поддержки в области. Тем более, по его словам, большая часть активистов, пытавшихся устроить файер-шоу, оказались не местными, а привезенными в Берегово из соседних областей страны.