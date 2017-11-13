СМИ: в Крыму массово отбирают российские паспорта

В частности, издание, со ссылкой на журналиста из Севастополя Андрея Васильева, сообщает: «Власти осуществляют проверки, в результате которых обнаруживаются самые разные нарушения законодательства России. Еще в 2014 году была заложена правовая коллизия, тогда всем гражданам Украины с крымской регистрацией выдавались российские документы. Однако в результате нечеткости процедур паспорта смогли получить также и те люди, которые к марту 2014-го в Крыму не проживали. К примеру, речь идет о беженцах ил Луганской и Донецкой областей, или же жители столицы Украины, которые имели на полуострове недвижимость».
В это же время местные средства массовой информации сообщают, что только в одном Севастополе паспорта были отобраны у 528 человек. В общем, в соответствии с информацией российского МВД, проверку прошли уже 44 тысячи жителей аннексированного Россией Крыма.