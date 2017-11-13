На правду не похоже: Жданов рассказал, для чего Турчинов пугает украинцев о масштабном вторжении России

В интервью журналистам издания «Апостроф» военный эксперт Олег Жданов навал безосновательным заявление секретаря СНБО Александра Турчинова о том, что Россия стягивает к украинской границе свои войска, которых перекрасили под миротворцев, передает replyua.net. «Слова Турчинова вообще ничего общего не имеют с правдой. Мне неизвестно, для чего ему нагнетать обстановку. Возможно, таким образом секретарю СНБО хочется показать свою значимость или запугать общественность», - предположил Жданов.
По мнению эксперта, украинцы не очень активно реагируют на обострение ситуации на фронте, а число обстрелов и потери уже больше напоминают сухую статистику. В связи с этим, говорит эксперт, такое заявление, судя по всему, было озвучено для того, «чтобы удержать общество от конфронтации, от эскалации конфликта между властью и обществом».
Более того, Олег Жданов отметил, что российские войска численностью двадцать или тридцать тысяч продолжают оставаться вдоль восточных границ Украины. Также эксперт добавил, что сейчас отсутствуют доказательства того, что Россия стягивает вооруженные силы в качестве миротворцев ООН.