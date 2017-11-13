В Украине могут появиться немецкие электропоезда

В Мининфраструктуры Украины рассматривают возможность работы в Украине модели поездов из Германии DB-Baureihe 628. Как передает replyua.net, такую информацию предоставило ЦТС со ссылкой на Александра Завгороднего, возглавляющего «Укрзализныцю» с июня 2015 по март 2016 год. Отмечается, что в скором времени модель DB-Baureihe 628 немецкого предприятия Deutsche Bahn может стать заменой украинских пригородных дизелей. Эти электрички могут ехать с максимальной скоростью 120 километров в час. Количество пассажиров, способных сесть в электричку в двухвагонной комплектации, составляет примерно 120 пассажиров.
«Да, правильно. Два поколения 1985 и 1992 года, а также следующая серия — 1995. Почти все находящиеся на консервации с 2008 года, после того, как завершилась большая электрификация»,— сказал Завгородний.
Стоит добавить, что министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян также опубликовал фото электричек компании Deutsche Bahn. Согласно предварительной информации, «Укрзализныця» намерена закупить 100 таких дизель-поездов.