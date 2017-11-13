В Украине начал хранить газ крупнейший в мире нефтетрейдер

Швейцарско-нидерландская компания Vitol Group, основной специализацией которого является торговля нефтью и нефтепродуктами, завершила закачку в украинские подземные хранилища (ПХГ) первой партии природного газа. Как передает replyua.net, такую информацию распространили эксперты Enkorr, сославшись на исследования «Консалтинговой группы А-95». При этом отмечается, что в минувшем месяце Vitol поставил через Словакию тестовый объем природного газа и оформил его в режиме «таможенного склада» для длительного хранения в ПХГ компании «Укртрансгаз».
Впервые поставку газа в Украину в объеме около 2 тыс. кубических метров завершила нидерландская структура Vitol Gas and Power B.V. Ранее Vitol никогда не поставлял природный газ в Украину.
Vitol Group - это первый по величине нефтетрейдер (посредник по продаже углеводородов) на мировом уровне. Среди его ближайших конкурентов - Trafigura, Glencore и Gunvor. В 2009 году компания получила рекордную в своей истории прибыль - 2,3 млрд. долларов. Напомним, что с ноября 2016 года на украинском внутреннем рынке природным газом торгует компания Trafigura из Нидерландов.