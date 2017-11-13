В МВФ ухудшили прогноз инфляции для Украины

В соответствии с прогнозом Международного валютного фонда (МВФ), до конца текущего года рост украинской экономики составит 2%, а инфляция окажется выше прежнего прогноза, составив12,8%. Как передает replyua.net со ссылкой на ВВС, об этом идет речь в тексте обновленного прогноза фонда для европейского региона. По мнению экспертов МВФ, рост инфляции связан с ростом минимальной зарплаты и, таким образом, средней заработной платы в Украине.
«Номинальная заработная плата выросла на 35% в 2017 году. Таким образом, это стало отображением удвоения минимальной зарплаты и большой рост зарплат госслужащих. Таким образом, стимулируется большой рост стоимости рабочей силы и увеличивается риск ускорения инфляции», – говорится в прогнозе.
В первых числах июля текущего года в НБУ ожидали, что показатель инфляции в Украине будет сохраняться на показателе 9,1% в 2017 году и на уровне 6% – в 2018 году. Также в НБУ ожидали, что реальный уровень инфляции к концу 2017 года будет превышать прогнозированный показатель. Тем временем, по прогнозам Всемирного банка, инфляция в Украине в текущем году будет составлять 10%.