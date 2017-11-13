Через пару лет западную Украину ждет «кадровый голод», люди массово покидают страну

«Перспектива у нас одна – ехать в Польшу», – именно такое утверждение очень популярно среди жителей Западной Украины. Люди просто не видят себя в Украине. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский журналист Марьяна Пьецух. По ее словам, Украину, особенно западную ее часть, ждет страшный голод кадров на низкооплачиваемые профессии, потому что люди выезжают на работу в Польшу, где готовы на максимально лояльные условия для трудоустройства украинцев.
Журналистка рассказывает, что в Польше некому работать на предприятиях, рабочих мест на которых больше, чем могут обеспечить польской рабочей силой. «Рабочие места там растут, как грибы, а поляки лишь выезжают на более оплачиваемую работу в западную Европу», – отметила блогер.
По ее словам, один ее знакомый рассказал, что сейчас работает в такси, но после Нового года собирается уезжать в Польшу, где предлагают работу водителем на спринтере с зарплатой 1000 евро. Еще одному знакомому пришлось закрыть свой круглосуточный магазинчик, потому что все продавцы поехали в Польшу, а платить больше ему было невыгодно. Другой знакомый имеет сеть фаст-фудов, то должен был поднять зарплаты, потому что люди убегают.