Гриневич: «В Украине не изменят закон об образовании даже после выводов Венецианской комиссии»

Украина учтет все выводы Венецианской комиссии о законе об образовании, однако не собирается менять сам закон. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Интерфакс-Украина, такое заявление прозвучало от Лилии Гриневич, министра образования. По словам Гриневич, примерно 10 декабря выводы Венецианской комиссии будут обнародованы.
«Мы можем оттолкнуться от этих рекомендаций и далее уже имплементировать статью о языке обучения закона Об образовании через специальный закон, например, Об общем среднем образовании. Я не вижу пока перспектив, чтобы в зале парламента мы могли собрать большинство на внесение изменений в эту статью, потому что при втором чтении закона Об образовании, именно эта формулировка статьи стала предметом консенсуса», - подчеркнула министр.
Напомним, что закон об образовании был подписан Петром Порошенко, украинским президентом, 25 сентября, несмотря на беспокойство со стороны некоторых государств – Румынии, Венгрии, Польши, Молдовы и России. Самое большое возмущение закон вызвал у венгров, и Виктор Орбан, премьер страны, заявил, что Венгрия не изменит свою позицию после выводов Венецианской комиссии.