Украина заработает миллиарды на экспорте говядины в арабские страны

Арабские страны выразили свою заинтересованность в импорте украинской говядины, полученной в результате халяльного забоя.
Как информирует replyua.net со ссылкой на издание Landlord, секрет уникальности халяльной говядины заключается в том, что молодых телят выращивают с помощью зернового откорма, который в итоге дает мясо высокого качества, и его можно продать за хорошую цену. Увеличивает потребительские качества мяса своевременная кастрация бычков. Также следует обеспечить стабильное поголовье скота, которое имеет одинаковую степень упитанности, вес, возраст и рацион. Эксперты уже подсчитали возможную прибыль от экспорта такого мяса.
На каждом животном можно заработать около тысячи долларов, а потенциальная прибыль от этого вида бизнеса составляет до двух долларов за каждый килограмм живого веса. Халяльное мясо ценится во многих государствах, и там его могут себе позволить только обеспеченные люди. К примеру, во Франции килограмм такой говядины стоит не меньше восьми долларов (за живой вес).