Наші люди порозумнішали: Тука розповів про цікаві зміни у ставленні українців до війни на Донбасі

В інтерв'ю виданню «Апостроф» заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Донбасу Георгій Тука заявив про зменшення в Україні кількості людей, які вважають запровадження російської мови як другої державної, а також прихильників федералізації, про що інформує replyua.net. На переконання високопосадовця, якщо серед українців і спостерігається консолідація, то її не можна назвати значною, вона перебуває на показнику 1-2%.
«Протягом останніх трьох років у Центрі Разумкова проводяться ці дослідження. Відсутня позитивна динаміка у відсотку тих людей, які погоджуються на мир за будь-яку ціну. І Це вже позитивно. У той же час, спостерігається незначна позитивна динаміка щодо кількості тих людей, які думають, що варто шукати компроміс, проте не за будь-яку ціну. Таких людей я би назвав тверезими середняками. І, таким чином, дещо зменшується кількість тих людей, які зацікавлені у перемозі винятково військовим шляхом. Проте і це зменшення теж незначне, лише на 1-2%», - наголосив чиновник, підкресливши, що думка суспільства з цих питань залишається фактично без змін.
У той же час, Тука додав, що в Україні все ще багато людей заради миру готові відмовитися від окупованих територій.