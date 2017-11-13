Волкер вручит Суркову письма от семей украинских заложников войны на Донбассе

Так, в понедельник, 13 ноября Геращенко написала: «Специальный представитель США по Украине Курт Волкер сегодня проведет встречу с советником Путина Сурковым. Украинская сторона попросила американского спецпредставителя передать Российской Федерации письма от семей заложников и требования немедленного их освобождения. Нашими ключевыми приоритетами являются вопросы безопасности и заложники».
Напомним, ранее уже сообщалось, что Владислав Сурков и Курт Волкер в Белграде, 13 ноября 2017 года обсудят все самые важные вопросы по урегулированию военной ситуации на Донбассе, а также будет обсужден вопрос о вводе миротворцев ООН на юго-восток Украины.