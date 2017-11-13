Эксперт предупредил о новом повышении цен на бензин

Совсем скоро украинские автомобилисты будут платить за литр бензина на одну гривну больше, и подорожание связано с валютной нестабильностью, а также с ростом мировых котировок.
Как передает replyua.net со ссылкой на UBR, об этом рассказал Сергей Куюн, директор консалтинговой группы «А-95». Он отметил, что расценки по бензину сейчас составляют 627 долларов, что на десять процентов превышает октябрьские показатели, поскольку в предыдущем месяце расценки достигали 557 долларов за тонну топлива. По сравнению с октябрьской, ноябрьская котировка по дизтопливу на 25 долларов выше (534 доллара за тонну). Если перевести это в гривну, то в эквиваленте получается 1,5 гривны на литр бензина и 70 копеек на литр дизтоплива.
По словам эксперта, на настроения импортеров влияет и нестабильный курс валют, а отечественный рынок в настоящее время полностью зависим от котировок, и стоимость бензина первой отреагировала на подъем. Куюн уверен, что резких скачков цен не будет, но на гривну они точно повысятся.