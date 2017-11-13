НАБУ обвиняет власти в попытках остановить громкие дела ведомства

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Руководитель НАБУ Артем Сытник в понедельник после после посещения НАПК заявил журналистам, что украинская власть пытается остановить расследование Национальным антикоррупционным бюро Украины громких дел, связанных с коррупцией, пишет replyua.net со ссылкой на «Интерфакс-Украина».Так, в своем сообщении Сытник заявил: «Сегодня необходимо быть наивным, чтобы не понимать, что расследуемые нами дела, власть не оставит просто так и не простит. Начиная с Насирова, Мартыненко, а заканчивая последними расследованиями по отношению к замминистру Минобороны, а также дело в отношении сына главы МВД Александра Авакова». При этом директор НАБУ утверждает, что его вызов в НАПК не является личной инициативой главы Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции Наталии Корчак.Глава НАБУ также заявил: «Мы были в ожидании такой реакции, мы ожидали, что будет максимальная атака медийная атака с применением всех подконтрольных ресурсов, к примеру, НАПК. В результате я не могу и не буду исключать дальнейшее использование админресурсов, арестов, подозрений, в частности в отношении меня». Напоследок он отметил: «Я хочу обратиться к тем людям, которые организовывают это все: ребята, можете сколько угодно давить – нас вы не сломаете!».