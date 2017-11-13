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Умеров: Эрдоган пообещал заняться освобождением украинских политзаключенных в РФ

Умеров: Эрдоган пообещал заняться освобождением украинских политзаключенных в РФЗаместитель главы Меджлиса Ильми Умеров рассказал, что во время встречи между ним, а также еще одним освобожденным из Российской тюрьмы зампредом Междлиса крымскотатарского народа Ахтемом Чийгозом и президентом Турции Раджепом Тайипом Эрдоганом, последний заверил, что будет заниматься вопросом освобождения политзаключенных из Украины в России, в частности и освобождением Олега Сенцова, пишет replyua.net со ссылкой на «Интерфакс-Украина».

В своем сообщении, сделанном на пресс-конференции в Киеве, 13 ноября, Умеров отметил: «Во время нашей встречи с Эрдоганом, мы говорили о том, что нужно продолжать работу по освобождению других украинских граждан, ставшими политическими узниками в РФ. В тюрьмах страны-агрессора, а также на территории аннексированного Россией Крыма, на сегодняшний день находятся более пятидесяти человек. Как приоритет мы определили Олега Сенцова. Президент Турции обещал, что он будет заниматься этим вопросом».

В это же время Ильми Умеров отметил, что во время встречи с президентом Турции они поговорили на счет деоккупации Крымского полуострова.
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