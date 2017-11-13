Умеров: Эрдоган пообещал заняться освобождением украинских политзаключенных в РФ

В своем сообщении, сделанном на пресс-конференции в Киеве, 13 ноября, Умеров отметил: «Во время нашей встречи с Эрдоганом, мы говорили о том, что нужно продолжать работу по освобождению других украинских граждан, ставшими политическими узниками в РФ. В тюрьмах страны-агрессора, а также на территории аннексированного Россией Крыма, на сегодняшний день находятся более пятидесяти человек. Как приоритет мы определили Олега Сенцова. Президент Турции обещал, что он будет заниматься этим вопросом».
В это же время Ильми Умеров отметил, что во время встречи с президентом Турции они поговорили на счет деоккупации Крымского полуострова.