Умеров: Эрдоган пообещал заняться освобождением украинских политзаключенных в РФ

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Заместитель главы Меджлиса Ильми Умеров рассказал, что во время встречи между ним, а также еще одним освобожденным из Российской тюрьмы зампредом Междлиса крымскотатарского народа Ахтемом Чийгозом и президентом Турции Раджепом Тайипом Эрдоганом, последний заверил, что будет заниматься вопросом освобождения политзаключенных из Украины в России, в частности и освобождением Олега Сенцова, пишет replyua.net со ссылкой на «Интерфакс-Украина».В своем сообщении, сделанном на пресс-конференции в Киеве, 13 ноября, Умеров отметил: «Во время нашей встречи с Эрдоганом, мы говорили о том, что нужно продолжать работу по освобождению других украинских граждан, ставшими политическими узниками в РФ. В тюрьмах страны-агрессора, а также на территории аннексированного Россией Крыма, на сегодняшний день находятся более пятидесяти человек. Как приоритет мы определили Олега Сенцова. Президент Турции обещал, что он будет заниматься этим вопросом».В это же время Ильми Умеров отметил, что во время встречи с президентом Турции они поговорили на счет деоккупации Крымского полуострова.