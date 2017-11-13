В Украину прибывает инспекционная группа США, чтобы изучить возможности размещения миротворцев ООН, – эксперт

Как передает replyua.net, в Украину прибывает инспекционная группа США. Бывший начальник Генштаба ВСУ Анатолий Лопата уверен, что инспекция должна изучить возможности размещения миротворцев ООН. Такое мнение он высказал в эфире одной из украинских радиостанций.
По словам бывшего начальника Генштаба ВСУ, генерал-полковника Анатолия Лопаты, одной из задач группы является помощь в определении, где именно должна располагаться миротворческая миссия ООН, о которой уже неоднократно говорил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.
Военный эксперт подчеркнул, миссия, которая прибывает на Донбасс, в полной мере должна изучить целесообразность этих предложений, по размещению миротворцев, потому что они диаметрально противоположны и, учитывая мнение мирового сообщества, принять какое-то предложение для людей, которые будут потом обсуждать эти вопросы и принимать решения по урегулированию проблем на востоке нашей Украины. «Для Украины главное, чтобы военные специалисты НАТО были объективны в своих выводах», - прокомментировал Анатолий Лопата.