В Україні 25 грудня може стати вихідним днем

Вже найближчого четверга, 16 листопада, депутати Верховної Ради можуть проголосувати за постанову, яка визначає 25 грудня вихідним днем. Як інформує replyua.net, таку заяву під час сьогоднішнього засідання погоджувальної ради зробив голова Верховної Ради Андрій Парубій, інформує «Українська правда». Зокрема, нардеп Микола Княжицький, який очолює комітет з питань культури і духовності, попросив внести на розгляд парламенту законопроект 2149. «25 грудня Різдво Христове пропонується зробити вихідним днем, так само, як і 7 січня. В Україні проживає багато людей римо-католицького і протестантського віровизнання, і вони просять, аби цей день також став вихідним. У нас є відповідна підтримка залу», - пояснив Княжицький.
Спікер українського парламенту Андрій Парубій заявив, що проект закону про «25 грудня» вже включили до порядку денного на вівторок.
«Якщо під час вивчення на фракціях буде підтримка, ми в четвер його зможемо поставити в досить прохідну частину і без значного палкого обговорення прийняти по ньому рішення», - сказав спікер. На переконання Парубія, «в четвер це питання можна буде пройти серед перших».