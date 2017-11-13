ДТП на Ривненщине: следствие считает аварию с политологами умышленным убийством

В сообщении говорится, что о вышеприведенной информации свидетельствуют данные постановления суда от 2 ноября, обнародованные в реестре досудебных решений. В соответствии с документом, сотрудники следственных органов установили во время досудебного расследования, что водитель грузового автомобиля «ДАФ» специально допустил столкновение с транспортным средствомOpel Omega под Ривным.
Напомним, ранее уже сообщалось, что тогда в Opel Omega ехали политологи Владимир Карагуяр, Алексей Куринной, Александр Маслак, Александр Никаноров. Кроме того, пятым в машине был секретарь Совета доноров по вопросам децентрализации в Украине, экс-заместитель руководителя Донецкой ОВГА Сергей Попов. В это же время следственные органы сообщили, что есть еще один подозреваемый в смертельном ДТП. Правоохранители запросили доступ к мобильным телефонам данного фигуранта дела у Печерского суда Киева. Фемида удовлетворила такое ходатайство следователя прокуратуры.