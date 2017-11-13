В суде Испании отказались выдать Онищенко Украине

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Испанский суд принял решение отказать украинской стороне в аресте и экстрадиции парламентария, бежавшего из Украины Александра Онищенко, о чем после судебного заседания «Украинской правде» заявил сам нардеп, пишет replyua.net.В частности в своем комментарии Онищенко заявил: «Фемида выслушала позиции. Стороны обвинения, после чего судом был задан вопрос мне, даю ли я свое личное согласие на добровольную экстрадицию. Я ответил, что нет, и что мое дело является политическим преследованием. Судьи приняли наши аргументы и сочли их достаточно убедительными, чтобы не применять ко мне арест». Однако само решение суда беглый политик показывать отказался. Спустя недолгое время Онищенко таки показал документ, однако публиковать его он не разрешил.Со слов Александра Онищенко, заседание суда длилось на протяжении полутора часов в суде Мадрида. Примечательно, что по данным издания в НАБУ официальный ответ от компетентных органов Испании не поступал. Ранее уже сообщалось, что депутаты Верховной Рады Украины, 5 июля 2016 года дали свое согласие на то, чтобы парламентарий Онищенко был задержан и арестован. Однако, в момент голосования депутат уже был в пути из Украины за границу.