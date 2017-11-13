В Украине ожидается резкий рост стоимости бензина

Розничная стоимость бензина в Украине поднимется в среднем на одну гривну, и причиной этого является нестабильность курса валют и рост мировых котировок. Как передает replyua.net, об этом в интервью журналистам «Интерфакс-Украина» заявил Сергей Куюн, возглавляющий консалтинговую группу «А-95». С его слов, в первых числах ноября котировки находились на очень высоком уровне, к примеру, по бензину они составили 627 долларов, а это на 70 долларов, или более чем на 10% превысил уровень октября (в среднем 557 долларов за тонну). Кроме того, по дизельному топливу ноябрьские котировки выше октябрьских на 25 долларов (534 долларов за тонну).
«Эквивалент указанного роста составляет 1,5 гривны на литре бензина и 70 копеек на литре дизельного топлива. Как раз по этой причине цены на бензин первыми отреагировали на рост котировок», - добавил Куюн.
В среднем, розничная стоимость бензина марки А-95 на автозаправочных станциях Украины перевалила за отметку в доллар за литр. В период с 3 по 10 ноября средняя цена бензина марки А-95 выросла на 1,2% – до 27,35 гривен за литр.