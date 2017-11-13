Умерла всемирно известная украинка

По информации ряда средств массовой информации, сегодня, 13 ноября, скончалась известная на весь мир украинка, археолог, доктор исторических наук, профессор Лариса Крушельницкая, передает replyua.net со ссылкой на львовский портал photo-lviv.
Отмечается, что в течение всей своей жизни женщина организовала и с успехом провела свыше пяти десятков археологических экспедиций. Кроме того, ей принадлежит авторство 206 научных исследований, с которых около 170 было опубликовано. Крушельницкая является открывателем и исследователем примерно 60 памятников прошлого, которые принесли ей признание, как в Украине, так и за рубежом. Лариса Крушельницкая занималась исследованием бронзового и раннежелезного времени Центральной и Восточной Европы.
Весьма важным вкладом Крушельницкой стало обоснование ею феномена развития земель Прикарпатья и Волыни в качестве контактной зоны и периферийной территории относительно этнокультурных массивов Восточной и Центральной Европы. В октябре 1991 Крушельницкая стала возглавлять научную библиотеку им. В. Стефаника, которая под ее руководством смогла показать разносторонние успехи.