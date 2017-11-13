В СМИ сообщили имя нового главы ПриватБанка

Представление нового руководителя ПриватБанка совпадет с годовщиной национализации данного банковского учреждения, и им будет гражданин другой страны. Как передает replyua.net, об этом сообщили журналисты издания «Зеркало недели» со ссылкой на авторитетные источники. «В честь годовщины национализации состоится представление нового главы правления Приватбанка, и им, безусловно, будет нерезидент, - говорится в материале.
Кроме того, отметили авторы материала, после судебного иска бывших собственников ПриватБанка к возглавившему финучреждение после национализации Александру Шлапаку все претенденты из Украины на пост главы хотели получить от действующей власти хоть какой-то иммунитет. Сотрудники администрации украинского президента отметили, что такие гарантии могли бы предоставить, но все же решили этого не делать, пишет газета.
«В связи с этим, главой правления крупнейшего в стране банка, который оказался втянутым в сотни судов с олигархами, их партнерами, держателями бондов и бывшими заемщиками, станет гражданин иностранного государства», - отмечается в статье издания.