Омелян спрогнозировал дальнейшую судьбу WizzAir в Украине

Глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян в интервью «Апострофу» выразил сомнение в возможности ухода из украинского рынка венгерского лоукст-авиаперевозчика WizzAir, передает replyua.net. Как ранее сообщалось, глава
Международного аэропорта «Киев» (Жуляны) Денис Костржевский сообщал, что Wizz Air намерен отказаться от услуг киевского аэропорта в пользу «Борисполя». По словам Омеляна, «Визы» не планирует уходить из Украины, а напротив, эта компания будет наращивать свое присутствие. При этом министр добавил, что авиакомпания из Венгрии полагается на экономическую выгоду, а не на политическую целесообразность.
Ряд экспертов, опрошенных журналистами «Апострофа», тоже не уверенны, что WizzAir уйдет из Украины. «Я думаю, что этого не произойдет. Дело в том, что авиакомпания – это, прежде всего, бизнес, а не благотворительность. Если им выгодно совершать полеты в Киев, они будут летать в Киев», - пояснил экс-заместитель министра инфраструктуры Александр Кава.
Аналогичную точку зрения озвучил и эксперт общественной компании «Европатруль» Вячеслав Коновалов. С его слов, наблюдаемая сейчас ситуация может являться элементом торга со стороны авиакомпании.