Реформа ЖКХ: украинцы будут платить за полученные результаты, а не за услугу

Закон о реформе ЖКХ, принятый Верховной Радой, направлен на уничтожение монополии в сфере коммунальных услуг, информирует replyua.net со ссылкой на ТСН.
В сюжете говорится о том, что после вступления этого закона в силу украинские потребители будут платить только за реальные результаты, а не просто за услуги. По словам экспертов, потребитель будет платить лишь за то, что он получает в действительности – если в квартире холодные батареи, коммунальщики не могут взять за это плату, даже, если будут доказывать, что поставляют такую услугу, как отопление. Выбирать поставщиков услуг смогут жители дома, и они будут это делать, исходя из соотношения качества и цены.
По новому закону украинцев ждет еще один сюрприз - пеня за просроченную коммуналку. За каждый день просрочки придется уплатить одну сотую процента долга. Чиновники успокаивают – штрафовать будут не всех. К примеру, пеню не будут платить потребители, оказавшиеся в сложной ситуации – например, когда работодатель задерживает зарплату, или государство задержало субсидию.