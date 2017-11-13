Стало известно, почему один из новоизбранных судей Верховного Суда Украины отказался от своего назначения

Как предает replyua.net, СМИ сообщили о том, что президент Украины Петр Порошенко подписал указ о назначении 113 судей нового Верховного Суда, и по просьбе одного из судей Слинько, указ о его назначении подписано не было. Судья Слинько, который рассматривал приговор Юрию Луценко и этот процесс весь цивилизованный мир признал политически мотивированным, тоже стал победителем в Верховный Суд. Он заявил, что подал заявление, чтобы его не назначали на должность, чтобы, мол, не дискредитировать Верховный Суд. Об этом эфире «Громадського радио» рассказал адвокат Роман Маселко.
По его словам, у него есть большие сомнения относительно того, что он сам инициировал самоотвод. Также судья Слинько участвовал в судебном процессе над генералом Алексеем Пукачем, осужденным за убийство журналиста Георгия Гонгадзе. Роман Маселко отметил, что это единственная одиозная фамилия, которая исчезла из приказа о назначении судей Верховного Суда. Все другие, которые судили майдановцев и были рекомендованы Общественным советом добродетели как недобросовестные, в дальнейшем будут работать судьями.
Роман Маселко добавляет, что никто из членов Общественного Совета добродетели не был приглашен на присягу судей. «Присягу судьи принимали совершенно секретно. Об этом предварительно никто не сообщал. Президент во время речи часто говорил о том, что важную роль в этом процессе сыграла общественность, но я хочу сказать, что это выглядело как под прикрытием общественности», – отметил Роман Маселко.