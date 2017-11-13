Британский эксперт: «В Украине ущемляют украиноязычное население»

Британский политический эксперт Эндрю Уилсон, который является автором ряда книг об Украине, заявил в интервью одному из интернет-изданий о необходимости новой языковой политики в стране, так как на сегодняшний день ущемленным является именно украиноязычное население, передает replyua.net.
«В определенной степени ущемлено украиноязычное население. В действительности сейчас необходимо провести перепись, чтобы доказать, насколько велика доля украиноязычного населения. Однако с точки зрения школьного образования и даже более - медиа, газет, издательской отрасли - украиноязычные ущемлены, если вы понимаете, что я имею в виду», - отметил он. Кроме того, Уилсон считает, что в Украине нужно найти комплексное решение в сфере политики государственного языка.
«Решение уменьшить объем обучения на языках меньшинств в недавно принятом законе «Об образовании» было принято очень-очень поздно – это совершенно точно не хорошая политика. Я считаю, что в более широком плане Украина требует комплексного решения», - рассказал он. Вместе с тем, добавил эксперт, Киев должен, как и прежде, обеспечивать права для языков представителей национальных меньшинств.