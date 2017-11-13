Не президент: озвучено имя главного игрока США по Украине

Известный в России политолог и публицист Андрей Пионтковский в интервью журналистам издания «Апостроф» заявил, что среди высокопоставленных американских чиновников основным действующим лицом относительно Украины является специальный представитель Государственного департамента Курт Волкер, передает replyua.net. Поэтому, отметил эксперт, только этот человек способен помочь в решении военного конфликта на Донбассе.
«Как я уже говорил, по состоянию на сегодняшний день в плане российско-украинского направления Трамп и Тиллерсон, орденоносец дружбы, отстранены от какой-либо инициативы и власти. Позицию официального Вашингтона в отношении Украины артикулирует Курт Волкер, и это вам очень хорошо известно. Так что, в принципе, Трамп и Тиллерсон – не игроки в вопросе Украины», – подчеркнул он.
Ранее сам Волкер, говоря о действиях России на Донбассе, заявлял, что у Кремля есть два варианта: замораживание конфликта либо выведение из Донецкой и Луганской областей своих войск и способствование приходу туда миротворческого контингента ООН. Вместе с тем, американский чиновник опровергнул возможность продолжительного конфликта на востоке Украины.