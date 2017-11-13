Транзит нефти через Украину в Европу резко увеличился

Украина продолжает наращивать транзит нефти в страны Европейского Союза, и объемы транспортировки возросли более чем на четыре процента.
Только в период с января по октябрь этого года через территорию Украины было транспортировано 11,738 миллионов тонн нефти, передает replyua.net со ссылкой на данные «Укртранснафты». Объем транспортировки нефти на нефтеперерабатывающие заводы Украины в этот период составил 1,682 миллиона тонн, что на 43,1 процента больше, чем за десять месяцев прошлого года. Таким образом, доля транзитного объема в общем объеме транспортировки нефти составила 87,5 процентов, доля перекачки на НПЗ Украины - 12,5 процентов.
Что касается объемов нефти внутри страны, то эксперты отметили, что рост связан с тем, что весной текущего года была возобновлена работа участка Кременчуг-Одесса, по которому идет транспортировка нефти в адрес «Укртатнафты». Напомним, что ранее сообщалось, что транзит газа через нашу страну достиг 70 миллиардов кубометров, и это максимальные показатели за девятилетний период.