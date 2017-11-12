Политолог: «зрада» с президентом и Верховным судом Украины опять не удалась

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Президент подписал приказ о назначении 113 судей Верховного суда Украины, при том одного из судей в тот приказ не включил. А дальше начинается скандал: не назначил одного – это преступление. Он не имел права не назначать – должен назначить. Вот кого подали – того и подписывает, потому что не имеет права на собственную позицию. И в тех же СМИ, но на несколько новостей позже: назначение 113-х – преступление! Как таких можно назначать! Президент должен был отказать комиссии и не подписывать ни в коем случае такой состав! Вот на 114-й он же не подписал! Это преступное решение – назначить таких судей. Как предает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский политолог Алексей Голобуцкий.Он отмечает, самое главное – все ссылаются на прописанные в законе полномочия президента, «выкопали» цитаты, истории, текст закона и хотя бы в одной скандальной новости с трагическим названием вспомнили, что 114-й совершил вот такую вещь: написал заявление к президенту с просьбой отложить свое назначение, потому что сам же инициировал в отношении себя расследование правомерности своих действий в 2003 году. Но без «зрады» же не неинтересно.«Один из друзей мне написал, мол, европейцам тяжело разобраться в нашей политике и вообще в событиях, потому что они даже загуглить ничего не могут – ведь у нас кириллица, а не латиница. Поэтому доступа к непосредственным источникам новостей европейцы не имеют – только к некоторым переводам», – написал блогер. Он добавляет, что с такими новостями даже латиница бы европейцам не помогла. Понимали бы еще меньше, чем сейчас.