На воре и шапка горит: в Запорожье задержан застрявший в колодце преступник

Также в сообщении отмечается, что о мужчине, который вытягивает из колодца коммуникационный кабель, сотрудникам Патрульной полиции сообщили граждане, не оставшиеся равнодушными к увиденному. Примечательно, что прибыв на место вызова, сотрудники полиции увидели мужчину, который стоял в колодце неподвижно. После того, как патрульные потребовали его выйти оттуда, он с огорчением признался, что залез в колодец, чтобы срезать кабель и уже даже вытащил его на поверхность, но в какой-то момент его ноги запутались в кабеле и мужчина застрял.
В сообщении говорится: «Полицейский патруль помог вероятному вору освободиться от плена кабеля «Укртелекома». Вскоре на место происшествия были вызваны сотрудники следственно-оперативной группы, после чего задержанный был доставлен для дальнейшего выяснения обстоятельств в Шевченковский участок полиции».