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Валерия Гонтарева уже 6 месяцев находится в отпуске, - СМИ

Валерия Гонтарева уже 6 месяцев находится в отпуске, - СМИПредседатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева находится в отпуске уже на протяжении шести месяцев, о чем сообщает replyua.net со ссылкой на «Украинские новости».

Согласно с данными издания, последним рабочим днем Валерии Гонтаревой на должности председателя Национального банка Украины стало 10 мая 2017 года. С того момента он находится в отпуске до тех пор, пока депутаты украинского парламента ее не уволят. В соответствии с Конституцией Украины, руководитель Нацбанка назначается Радой по представлению украинского лидера сроком на семь лет. В ситуации с Гонтаревой, то должность главы НБУ она занимает уже более 3 лет, а точнее – с июня 2014-го.

Известно также, что с 11 мая по 7 августа текущего года Валерия Гонтарева находилась в официальном отпуске, используя остатки отпусков за каждый год, которые накопились с 2014-го. Начиная с 8 августа и по 26 сентября, председатель НБУ была в отпуске за свой счет и за счет отгулов. Согласно с данными, предоставленными пресс-службой, после 26 сентября Валерия Гонтарева также решила оставаться в отпуске без сохранения зарплаты. Примечательно, что возглавляющая НБУ Гонтарева будет вынуждена находится в отпуске до тех пор, пока гарант Конституции Украины не подаст в парламент представления на ее увольнение и принятия Радой соответствующего решения.
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