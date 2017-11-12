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В США успешно запустили в космос украинскую ракету

В США успешно запустили в космос украинскую ракетуВ воскресенье, 12 ноября с острова Уоллопс, что в штате Вирджиния (США) успешно была запущена ракета-носитель среднего класса Antares-230. Как сообщили в пресс-службе Государственного космического агентства, эта ракета была построена при участии специалистов из Украины, о чем пишет replyua.net. Отмечается, что запуск усовершенствованной ракеты-носителя среднего класса с транспортным космическим кораблем Cygnus состоялся в 14 часов 19 минут по Киеву.

В частности сообщается, что грузовой космический корабль доставит на Международную космическую станцию 3 тонны и 229 килограмм груза по заказу агентства НАСА. На 14 ноября запланирована стыковка корабля со станцией. Примечательно, что специалисты из Украины принимали активное участие в подготовке и проведении пуска, который стал седьмым в истории проекта и вторым после того, как ракета-носитель была модернизована.


Также в сообщении пресс-центра ведомства отмечается, что компания из США Orbital АТК является главным разработчиком ракеты-носителя. Основная же конструкция первой ступени создана специалистами украинского предприятия, работающего в космической сфере, КБ «Южное» им. М.К.Янгеля и ПО «Южный машиностроительный завод» им. А.Н. Макарова в кооперации с компаниями «РАПИД», «ЧЕЗАРА», «Хартрон-АРКОС» и «Хартрон-ЮКОМ».
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