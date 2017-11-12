Саакашвили пришли послушать нардепы со своими помощниками, прихватив охранников и прислугу, – политолог

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Новая акция Саакашвили на Михайловской поразила подготовкой к ней – раздать десятки тысяч красочных приглашений, задействовать кучу нардепов, несколько подконтрольных СМИ, а пришло пару сотен человек. Большинство из них – лица довольно маргинальной внешности. Общее количество равно полному списку помощников нардепов-подпевал Деревянко, Лещенко, Найем, Залищук, Соболев, Семенченко, Левченко, Игорь Луценко. У каждого 30 официально зарегистрированных помощников, плюс охрана Саакашвили, Сакварелидзе, еще некоторых авторитетов. Уже получается больше, чем собралось помитинговать. Это по количеству. Как предает replyua.net, об этом в эфире одного из телеканалов отметил украинский политолог Тарас Черновил.По его словам, если говорить о сути собрания, то протестующие призвали к двум вещам – принять до 3 декабря закон об импичменте и закон об антикоррупционном суде. Закон об импичменте, не только прямая норма в Конституции, а отдельный полноценный закон, был уже принят и действует с 2011 года. Просто поскольку вся процедура импичмента проходит в парламенте от первой и до последней минуты, то этот закон выделен в специальную главу 30 Закона о регламенте Верховной Рады, которая так и называется: о процедуре импичмента. На самом деле не хватает закона о специальных следственных комиссиях. Поэтому ни Саакашвили, ни Деревянко так и не сообразили, чего еще не хватает для возможности проводить такой процесс.Тарас Черновил отмечает, что касается закона об антикоррупционном суде, то это именно тот проект, который написали под себя в НАБУ и сейчас хотят протянуть соратники Саакашвили и по совместительству дорогие друзья Сытника. Этот законопроект разгромлен Венецианской комиссией из-за его неконституционности. Именно этого варианта уже точно не будет, а любой другой им точно не понравится.