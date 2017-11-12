Поножовщина в Киеве: у супермаркета от удара ножом погиб мужчина

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Старший инспектор отдела коммуникации ГУ НП в Киеве Наталия Керницкая сообщила, что в Киеве возле одного из магазинов «Фуршет» произошло умышленное убийство, осуществленное при помощи холодного оружия. Как пишет replyua.net, ссылаясь на «112 Украина», правоохранитель рассказала о подробностях инцидента.Так, инспектор сообщила: «В дежурную часть Шевченковского управления по специальной линии «102» в 20 часов 20 минут поступило сообщение от врача «скорой» о том, что на площадке для парковки автомобилей у магазина «Фуршет», что на проспекте Победы, был обнаружен мужчина с колото-резанными ранами в области брюшной полости с левой стороны. По вызову на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции ГУ НП в Киеве». При этом она отметила, что пострадавший, несмотря на оказанные медиками реанимационные меры, скончался в машине скорой помощи. Также удалось выяснить, что мужчина был 1984 года рождения.В связи с произошедшим, сотрудники правоохранительных органов открыли уголовное производство по факту поножовщины в Киеве, после чего скончался мужчина, в соответствии с частью 1 статьи 115 УК Украины - «Умышленное убийство». В настоящее время правоохранители проводят розыскные мероприятия.