Многим украинским исполнителям нужно взять пример с Джанго, – волонтер

Как предает replyua.net, несмотря на запрет со стороны СБУ на въезд определенным российским певцам, артистам те пытаются проехать в Украину с концертами, несмотря на риски. Как отметила в эфире одной из радиостанций певица, волонтер Соня Сотник, тот путь, который выбирают наши активисты, патриоты, блокируя концерты любителей российских рублей, не совсем правильный, ведь мы же цивилизованная страна. Лучший ответ российским исполнителям будет, если у них на концертах будет пустой зал. То есть нужно проводить всевозможные акции среди населения объяснять, чем чревато посещение таких концертов.
По словам Сони Сотник, если российские исполнители нарушили закон и въехали в Крым через российскую территорию, самолетом, они являются нарушителями закона, и Украина имеет право их совершенно спокойно не пустить на свою территорию, выписать им там 5 лет, 10 лет. Потому что они нарушили закон. Но, когда есть закон – это хорошо, тогда понятны правила игры. Поэтому лучше выйти из мирным пикетом – написать на плакате свое собственное мнение или в «Фейсбук», или сказать по телевидению. Но устраивать провокации, кого-то бить не нужно.
Немало украинских исполнителей не стыдятся говорить о том, что они не против и дальше ездить с гастролями в Россию, зарабатывать деньги, что не честно по отношению к украинским воинам. По словам Сони Сотник, в этом отношении правильно сделал певец Джанго, который уехал из Украины в Россию и не гастролирует в Украине. Это честно, по крайней мере, он признал, что для него важнее не родная страна, а заработок денег.