В сети опять активизировалась антиукраинская реклама с враньем от российских пропагандистов

С того времени, как только активизировался Саакашвили и компания в Киеве, устраивая протестные митинги, резко выросло количество антиукраинской рекламы в Ютуб. Главные тезисы в рекламных роликах: Украина после Порошенко это реинкарнация УССР, Роттердам + нужен для того, чтобы обокрасть украинцев, Порошенко сговорился с Ахметовым, чтобы покупать уголь из Донбасса по цене европейского, НАБУ угнетает окружения Порошенко, так как в НАБУ – американцы, Порошенко начал покупать американский уголь, чтобы подсобить Трампу, а иначе его НАБУ посадит, с тарифами в Украине все очень плохо, они будут расти.
Как предает replyua.net, известный украинский блогер Дмитрий Вовнянко в своем блоге пишет о том, что в этих тезисах больше всего заинтересовало то, что напрочь отсутствуют высказывания «оккупированные территории» или «зона АТО», только – «ЛДНР». Так говорят только в России.
«Я не помню подобных роликов на Ютубе, ни во время Оранжевой революции, ни во время Налогового майдана, ни во время Революции достоинства. Что-то отдаленно похожее появилось в первые месяцы войны, но гораздо примитивнее – ролик «Сдай сепаратиста», под соответствующую акцию «ПриватБанка», который принадлежал тогда Коломойскому», – написал блогер. Он добавляет, что вывод з этого всего следует очень простой - россиянам очень нужны беспорядки в Киеву.