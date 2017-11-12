Украинские производители наращивают экспорт вина в Европу

За последний год экспорт украинского вина в Европу увеличился почти в два раза. Как сообщает replyua.net со ссылкой на УНН, такие данные предоставили в Госстате.
Специалисты Ассоциации виноделов виноградарей рассказали, что в прошлом году в страны Евросоюза было экспортировано 114,4 тысячи литров вина, и это в два раза больше, чем годом ранее. На 75 процентов возрос экспорт вина в Польшу – до 86 тысяч литров, в Литву экспорт увеличился на 63 процента – до 18 тысяч литров, во Францию – на 64 процента, до 209 литров. Однако экспорт в Германию вина, произведенного в Украине, напротив, снизился до 765 литров.
«После закрытия рынка России, на который приходилось 92-98% всего экспорта украинского вина, производители, конечно же, стали искать другие рынки сбыта. И из всех европейских стран Польша наиболее выгодна для сотрудничества. Здесь есть покупатель, который ментально схож с украинским, а значит и продукция будет востребована, и с точки зрения логистики - рынок дает возможность формировать наиболее оптимальную цену», - отметили в ассоциации.