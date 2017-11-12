Коломойский назвал национализацию «ПриватБанка» рейдерством, - СМИ

Так, Игорь Коломойский подл иск к банку, в котором он утверждает, что согласился на национализацию исключительно в интересах клиентов финансового учреждения и только после того, как чиновники убедили его в том, что банку нужно оздоровление. В издании говорится: «Однако спустя несколько месяцев после национализации истец обнаружил, что она была, во-первых – заранее спланированной акцией, во-вторых – носила рейдерский характер, а в-третьих – предусматривала собой не только национализацию банка, но и дальнейшую конфискацию личного имущества акционеров, должностных лиц банка, клиентов и вкладчиков». Автор статьи отмечает, что главное противоречие исковых требований Коломойского – это момент национализации и финансовое состояние банка.
В издании также отмечается, что иск Игоря Коломойского строится на противоречиях двух законов Украинского государства, которые определяют разные процедуры признания банка неплатежеспособным, условия и основания для обеспечения капитализации банка государством и т.д.. В статье говорится: «Претензии к процедуре национализации, не к сути. Тем проще будет доказать ее несостоятельность и сложнее правоту чиновников, которые осуществляли национализацию».